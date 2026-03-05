Cuatro muertos y ocho desaparecidos por el derrumbe de un hogar de ancianos en Brasil

El derrumbe de una residencia de ancianos en la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste de Brasil, dejó este jueves al menos cuatro muertos, mientras los bomberos trabajan en la búsqueda entre los escombros de ocho desaparecidos, según el último balance.

En el momento del colapso, ocurrido en la madrugada, 29 personas se encontraban en el edificio de cuatro pisos, que también alojaba algunas viviendas y una clínica estética, según el Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais, cuya capital es Belo Horizonte.

Se desconoce el estado de las ocho víctimas que estarían sepultadas entre los restos de la estructura, una montaña de trozos de paredes y vigas de hierro y tierra.

Imágenes divulgadas por el organismo muestran una edificación completamente derrumbada y decenas de efectivos sacando a una persona con vida en una camilla, mientras vecinos aplauden.

Hasta el momento, los bomberos lograron rescatar con vida a ocho personas, que fueron trasladadas a hospitales de la zona.

Nueve personas lograron salir más temprano tras el derrumbe con ayuda de vecinos, entre ellas dos cuidadores y siete ancianos que estaban en una zona no afectada directamente.

Las causas del colapso están siendo investigadas. El portavoz de los bomberos, Henrique Barcellos, señaló a periodistas en el lugar que el edificio tenía todos los permisos en regla.

Más de 40 bomberos, con apoyo de perros, trabajan en las labores de rescate, entre ellos equipos que venían del operativo en Juiz de Fora, en el mismo estado, y donde deslizamientos por lluvias torrenciales dejaron la semana pasada 65 muertos en la ciudad.

Entre los rescatados con vida figura un niño de dos años, sacado consciente y con signos vitales estables, informaron los bomberos.

