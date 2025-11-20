Cuatro palestinos y un soldado israelí heridos en una redada de Israel en Cisjordania

2 minutos

Jerusalén, 20 nov (EFE).- Cuatro palestinos, entre ellos un niño de 13 años, así como un soldado israelí, resultaron heridos este jueves en incursiones del Ejército de Israel en Nablus, en el norte de la Cisjordania ocupada.

Según informó la Media Luna Roja Palestina, los heridos fueron trasladados con «impactos de munición real» al hospital.

Por su parte, la agencia oficial palestina Wafa indicó que otro de los jóvenes palestinos heridos, de 23 años, recibió un disparo en el muslo con munición real «durante intensos enfrentamientos» cerca de la clínica Al Rahma, en la calle Faisal de la ciudad palestina.

Según la agencia, las fuerzas israelíes iniciaron su incursión en Nablus y su ciudad vieja durante la madrugada, allanando varios vecindarios, dañando puertas de comercios y lanzando granadas, además de utilizar munición real en la zona de la rotonda.

El Ejército israelí señaló en una nota que la operación nocturna en Nablus buscaba localizar armas y detener a «terroristas», y aseguró que un soldado resultó herido en un intercambio de fuego.

De acuerdo con datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de agosto de 2025 Cisjordania registró un elevado número de palestinos muertos y heridos en incidentes con fuerzas israelíes o colonos.

Yenín encabezó las cifras con 203 fallecidos y 470 heridos, seguida de Tulkarem, con 155 muertos y 350 lesionados, mientras que Nablus, pese a contabilizar menos fallecidos (87), concentró el mayor número de heridos, con 1.853. EFE

