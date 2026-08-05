Cuatro personas apuñaladas en Covent Garden, en Londres, se descarta móvil terrorista

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(Añade declaraciones policiales y otros detalles del ataque)

Londres, 5 ago (EFE).- Cuatro personas han sido hoy apuñaladas en Covent Garden, uno de los lugares más turísticos de Londres, por una mujer que ya ha sido detenida, informó un portavoz de la Policía Metropolitana de esta capital (Met), que no trata la agresión como un acto terrorista.

La mujer de 47 años, cuya identidad o nacionalidad se desconoce por el momento, fue arrestada como sospechosa del ataque perpetrado con unas tijeras contra cuatro hombres, de 34, 38, 42 y 52 años, añadió la fuente.

De estos cuatro varones, dos ya han sido dados de alta y otros dos permanecen hospitalizados con lesiones que no son potencialmente mortales.

El superintendente policial al cargo de la investigación en la zona, Jason Stewart, quiso mandar un mensaje tranquilizador: «Aunque estamos en una etapa preliminar en las pesquisas, en este momento creemos que es un incidente aislado y relacionado con (un problema de) salud mental».

El incidente ocurrió sobre las 12:29 hora local (11:29 GMT) en la calle Endell de Covent Garden, uno de los lugares de Londres más concurridos por los turistas, que luego fue acordonado por la Policía.

El encargado de un restaurante en la zona, Arian Gjiorga, dijo a la agencia británica Press Association que vio a «una mujer que empezó a apuñalar a gente al azar», gente «que sencillamente pasaba por allí».

Una testigo citada por los medios británicos dijo vio cómo la agresora utilizaba unas tijeras contra sus víctimas, y que todo ello tuvo lugar a las puertas del teatro de Shaftesbury.

Un helicóptero medicalizado tuvo que aterrizar en mitad de la plaza de Trafalgar Square ante el asombro de los numerosos turistas que se encontraban allí, según pudo comprobar EFE. Del helicóptero salió un equipo de paramédicos que se dirigieron al lugar de los hechos.

El responsable policial prometió que en la zona quedará «una presencia policial visible», ante lo que pidió la comprensión de los ciudadanos.

Además, la policía ha pedido a cualquier testigo de los hechos o a quien crea tener información sobre lo sucedido que llamen al 101, una señal de que quedan todavía cabos por atar en la resolución de este caso. EFE

vg-fjo/rb/fpa

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