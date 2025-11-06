Cuatro personas detenidas en Argentina tras la caída de una avioneta boliviana con cocaína

Buenos Aires, 6 nov (EFE).- Cuatro personas fueron detenidas tras la caída de una avioneta con matrícula boliviana que transportaba cocaína en una zona rural cercana a la capital de la provincia argentina de Salta, donde fueron incautados un total de 364 kilos de cocaína.

El fiscal federal Eduardo Villalba confirmó este miércoles la detención del piloto y el copiloto, de nacionalidad boliviana, y otras dos personas, cuya nacionalidad no fue aún precisada, y que serían parte de una organización dedicada al narcotráfico entre Argentina y Bolivia.

Tras un rastrillaje en una finca de la localidad de Rosario de la Frontera, se hallaron más de 224 kilos de cocaína enterrados y dos vehículos que serían utilizados como apoyo, uno de ellos incendiado.

Los dos tripulantes de la avioneta fueron detenidos en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera, mientras que los otros dos presuntos integrantes de la organización fueron capturados en la zona.

En el operativo intervinieron efectivos de Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Policía de Salta.

El fiscal Villalba destacó la cooperación de las tres fuerzas de seguridad y confirmó que tanto la aeronave como el vehículo de apoyo presentan daños totales por el impacto y el fuego.

Las pericias intentarán determinar la causa del accidente, que habría sido registrado en un vídeo por un trabajador rural.

Fuentes de la investigación indicaron que los paquetes de droga llevaban la inscripción de una marca de carteras de lujo, un sello utilizado habitualmente por organizaciones de narcotráfico internacionales.

Según las autoridades judiciales, la localidad Rosario de la Frontera es una zona estratégica para la entrada de cocaína por vía aérea desde Bolivia, en operaciones conocidas como “bombardeo de droga”, en las que los cargamentos son lanzados a baja altura o descargados tras aterrizajes breves.

Este caso se suma a otros recientes accidentes de aeronaves que trasladaban droga en el territorio argentino, como el ocurrido en la provincia de Chaco en julio de 2023, donde se incautaron 324 kilos de cocaína, y en Pergamino, en Buenos Aires, en 2024, en el que se halló una avioneta incendiada utilizada para el transporte de estupefacientes. EFE

