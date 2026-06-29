Cuatro peruanos desaparecidos y otros dos serán evacuados, tras terremotos en Venezuela

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Lima, 29 jun (EFE).-Cuatro peruanos han sido reportados como desaparecidos y otros dos serán evacuados a Perú, tras los terremotos ocurridos en Venezuela hace cinco días que han dejado 1.450 fallecidos y miles de heridos, según informó este lunes la cancillería peruana.

Un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores indicó que ha recibido reportes de familiares de cuatro peruanos desaparecidos y que mantiene una «coordinación estrecha» con las autoridades venezolanas para determinar el paradero de estos ciudadanos.

Además, la cancillería informó que se ha concretado el retorno a Perú de dos peruanos en situación de vulnerabilidad, residentes en La Guaira, que solicitaron ser evacuados.

De la misma forma, señaló que se viene prestando «asistencia puntual proporcionando albergue, víveres y otros artículos esenciales» a aquellos peruanos que lo necesitan como resultado de las consecuencias por el grave fenómeno natural.

Agregó que, en coordinación con el Ministerio de Defensa y Defensa Civil, se concretó el envío del avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú con más de catorce toneladas de bienes de ayuda humanitaria para los damnificados, que se suman al apoyo de rescatistas del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y voluntarios de ONG que han recibido el apoyo de la Cancillería.

En tal sentido, el ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso de continuar trabajando, a través de los canales más viables y efectivos, para concretar nueva ayuda humanitaria hacia Venezuela, así como de fortalecer su labor constante de protección y asistencia a los peruanos en estos momentos difíciles.

Igualmente, proporcionó un teléfono y un correo para que los peruanos puedan contactar a la Sección de Intereses del Perú a cargo de los Asuntos Consulares en Caracas, dado que Perú mantiene rotas las relaciones diplomáticas con Venezuela desde 2024.

De acuerdo con las cifras oficiales más recientes en Venezuela, han fallecido 1.450 personas a causa del doble terremoto, mientras que hay 3.150 heridos, pese a que el sábado se reportaron 3.238 heridos, sin que se haya ofrecido detalles sobre la razón de esta disminución. EFE

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