Cuatro ucranianos entre tripulantes que permanecerán a bordo del MV Hondius

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Kiev, 11 may (EFE).- El ministerio de Exteriores ucraniano informó este lunes de que cuatro de los cinco tripulantes ucranianos del crucero neerlandés MV Hondius permanecerán a bordo del barco para ayudar a trasladarlo a Países Bajos, de acuerdo con la agencia pública de noticias de Ucrania, Ukrinform.

«Según el operador del buque, cuatro ciudadanos ucranianos permanecerán a bordo como parte de la tripulación para garantizar el traslado de la embarcación a los Países Bajos. A su llegada, se espera que sean enviados a un centro médico para cumplir la cuarentena», dijo el ministerio, según la agencia Ukrinform.

Un quinto miembro de la tripulación de nacionalidad ucraniana forma parte del grupo que volará en un mismo avión a Países Bajos después de desembarcar en Tenerife.

El Ministerio de Exteriores ucraniano explicó que hasta el momento no se han registrado síntomas del hantavirus. EFE

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