Cuba, Islas Vírgenes y Aruba toman ventaja en inicio del grupo IV americano de Copa Davis

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Asunción, 8 jul (EFE).- Los equipos de Cuba, Islas Vírgenes y Aruba tomaron ventaja este miércoles en el inicio de los partidos del grupo IV americano de la Copa Davis, que siete selecciones disputan en Paraguay en búsqueda de dos billetes de ascenso a la zona III del torneo.

Cuba sumó su primer punto en el grupo A al imponerse 2-1 en su serie ante Honduras, con Denilson Martínez vencedor de su partido de sencillos a César Coloma por 6-3 y 6-1, y el propio Martínez junto a Aniel David González ganadores por 7-6 (7-5), 3-6 y 7-5 ante la dupla hondureña conformada por Guillermo Benatton y Miguel Ángel López.

Antes, Benatton había dado esperanzas a los hondureños al derrotar por 6-3 y 6-0 al cubano Alberto González.

Por su parte, Islas Vírgenes venció de manera contundente a Antigua y Barbuda por 3-0 en el grupo B. En esta llave, Greame Angus ganó 6-0 y 6-1 a Niike Hughes y Yared Alfred derrotó por doble 6-1 a Rodain Shaquan Monelle.

El partido de dobles se resolvió con un doble 6-0 en solo 45 minutos.

Aruba, que se impuso 3-0 a Surinam, fue el otro gran ganador de la primera jornada, gracias a la fortaleza de sus tenistas Kyle Frankel y Patrick Sydow.

Frankel inició la serie con un triunfo en sencillos a Joshio Loor por 6-1 y 6-0, mientras que Sydow derrotó a Yigal Bergen con idéntico resultado.

En el partido de dobles, Frankel y Sydow vencieron con otro 6-1 y 6-0 a la dupla compuesta por Dani Samson y Marvin Wijngaarde.

Con estos resultados, Islas Vírgenes y Aruba pasan a comandar el grupo B, que mañana continuará con las series entre estos mismos equipos y los perdedores de esta fecha, Surinam y Antigua y Barbuda.

En el grupo A, Trinidad y Tobago debutará el jueves ante Honduras. EFE

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