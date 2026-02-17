Cuba «no es una amenaza», sino «un muro de contención» antidrogas para EEUU (alto jefe militar)

afp_tickers

2 minutos

Cuba «no es una amenaza» para Estados Unidos, como alega Donald Trump, sino «un muro de contención» frente a las drogas enviadas desde Sudamérica hacia ese país, afirmó este martes un alto jefe militar de la isla.

Poey destacó que el bloqueo energético de Trump está afectando las labores de prevención y enfrentamiento al narcotráfico de Cuba, que actúa «como muro de contención en el mar» contra la droga que viaja desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

«Ratificamos que Cuba no es una amenaza para Estados Unidos», dijo en conferencia de prensa el Coronel Juan Carlos Poey, jefe de la Dirección Antidrogas del Ministerio del Interior (Minint).

«Si hay alguien que tiene que estar preocupado» por una afectación de esa labor «es Estados Unidos», precisó.

Cuba, que tiene 9,6 millones de habitantes, enfrenta una grave escasez de combustible y prolongados apagones en momentos en que Trump intensifica el embargo que Washington aplica contra la isla desde 1962. También presiona a otros países para que no envíen petróleo al país caribeño.

Para justificar el bloqueo energético, Trump alega que Cuba representa «una amenaza excepcional» para la seguridad nacional de su país por las relaciones que mantiene con Rusia, China e Irán, que son aliados de la isla.

Poey explicó que Cuba ha cooperado históricamente con Washington en materia antidroga, pero que, bajo la administración Trump, esa cooperación «se ha limitado al intercambio de información en tiempo real».

«No (…) hay una cooperación fluida», pero «aún en las circunstancias actuales seguimos protegiendo a Estados Unidos de ese mal que constituyen las drogas», agregó Poey.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de las Tropas Guardafronteras de Cuba, el primer coronel Ivey Daniel Carballo, advirtió que el bloque energético puede afectar otros acuerdos firmados entre ambos países como uno sobre «salvamento marítimo».

Alrededor de la isla, ubicada a 150 km de las costas de Estados Unidos, navegan «cientos de buques y cruceros», que «muchas veces son norteamericanos», y «cuándo se nos pida asistencia, tenemos que concurrir», añadió el alto jefe militar.

Debido a su situación geográfica, Cuba está en el centro de la ruta de la droga entre América del Sur y ese país.

Cuando enfrentan situaciones de peligro, lanchas rápidas que transportan los cargamentos lanzan los bultos al mar, que luego llegan a las costa (recalos).

Poey precisó que Cuba decomisó 1,9 toneladas de drogas en 2025.

rd/jb/dga