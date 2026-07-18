Cuba abandera a su delegación de 504 deportistas que competirá en Santo Domingo

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La Habana, 18 jul (EFE).- Cuba abanderó este sábado a la delegación de 504 deportistas que competirá en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se desarrollarán del 24 de julio al 8 de agosto próximo en la capital de República Dominicana, informaron medios estatales.

Los deportistas y campeones mundiales Luis Alberto Orta (lucha) y Leyanis Pérez (atletismo), fueron abanderados por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, durante una ceremonia oficial en el Memorial José Martí, en la Plaza de la Revolución de La Habana.

La delegación de la isla está conformada por representantes de 42 disciplinas que competirán en 356 de las 497 pruebas convocadas, entre ellas, ajedrez, clavados, natación, natación artística, polo acuático, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, béisbol, boxeo, canotaje, ciclismo de ruta y pista, deportes electrónicos, ecuestre salto, esgrima, fútbol, gimnasia artística, rítmica y trampolín.

También lo harán en hockey sobre césped, judo, kárate, levantamiento de pesas, lucha, patinaje de velocidad y artístico, pentatlón, racquetbol, remo, sóftbol, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, vela, voleibol y voleibol, de playa.

Este viernes la Federación Cubana de Béisbol y Softbol anunció la nómina de 24 peloteros con la cual intentará recuperar el trono en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como tratar de ganar el único cupo disponible para los Panamericanos de Lima (Perú) 2027.

La plantilla cubana, bajo el mando de Germán Mesa, aparece ubicada en la llave A junto a Curazao, Puerto Rico y los anfitriones dominicanos, a quienes enfrentará, por ese orden, del 31 de julio al dos de agosto.

El país caribeño lidera el medallero histórico del béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con saldo de 15 títulos, tres preseas de plata y una de bronce, escoltado por República Dominicana, Puerto Rico y México.

El objetivo de la delegación de 504 deportistas cubanos es quedar entre los tres primeros lugares del medallero por países en Santo Domingo, declaró a medios nacionales esta semana el director de alto rendimiento del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), José Antonio Miranda.

Miranda detalló que ya entrenan en República Dominicana los atletas de voleibol femenino, judo, tiro, levantamiento de pesas y triatlón.

Consideró posible que los deportistas cubanos ganen unas 70 medallas en 19 disciplinas y un buen número de cupos para participar en los Juegos Panamericanos.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023, la delegación cubana de 494 deportistas, posicionó al país caribeño en el tercer lugar -por detrás de México y Colombia- con un total de 196 medallas: 74 de oro, 59 de plata y 63 de bronce.

Las autoridades deportivas de la isla prevén que la primera medalla de oro en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe llegue de la mano del ciclismo femenino.

Otras preseas doradas, plateadas o de bronce, las podrían aportar los deportes de combate como el boxeo, lucha libre y grecorromana, el taekwondo y el judo, así como el atletismo, el béisbol y el canotaje. EFE

cdg/ism