Cuba acusa a EEUU de discriminar a sus peloteros para el Clásico Mundial

La Habana, 5 sep (EFE).- La Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol (FCBS) afirmó este viernes que Estados Unidos le ha aplicado una «política discriminatoria» por no haberle convocado para tramitar la presencia de sus peloteros en el VI Clásico Mundial de Béisbol, con sede en Puerto Rico del 6 al 11 de marzo de 2026.

Una nota de protesta divulgada por la institución deportiva denunció que los organizadores manifestaron que «no tienen la aprobación del Gobierno de Estados Unidos que permite la participación de Cuba», pese a que entregó con suficiente antelación la solicitud para conformar su nómina preliminar de 50 jugadores.

«Las regulaciones de EE.UU. que impiden la asistencia de nuestros atletas en dicho evento son contrarias al espíritu deportivo», recalca el texto.

Además afirma que todo el proceso se ha caracterizado por «una dilación injustificada que genera incertidumbres» y afecta la conformación de su equipo.

La Federación sostiene que Cuba ha sido «víctima de un trato injusto, desigual y políticamente motivado, lo cual es incompatible con los principios de respeto, equidad y transparencia que deben regir cualquier competencia internacional».

Asimismo señala que Cuba «no pide privilegios» porque sus peloteros «ganaron, en el terreno, su derecho» a participar en el VI Clásico Mundial. EFE

