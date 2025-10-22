Cuba acusa a EEUU de presionar a países para votar en la ONU en contra levantar sanciones

1 minuto

La Habana, 22 oct (EFE).- El Gobierno cubano acusó este miércoles a Washington de «presiones intimidatorias y engañosas» a terceros países para votar en contra de la resolución que La Habana presenta anualmente en la Asamblea General de la ONU para exigir el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra la isla.

En una declaración a la prensa internacional, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró que el Gobierno cubano tiene «información fidedigna de presiones intimidatorias y engañosas» de Estados Unidos a «países de América Latina y Europa».

La resolución, no vinculante y presentada cada año por Cuba desde 1992, ha contado en los últimos años con un apoyo prácticamente unánime de la comunidad internacional (187 votos a favor por sólo dos en contra, de EE.UU. e Israel).

Está previsto que la resolución se debata y vote a partir del 28 de octubre. EFE

