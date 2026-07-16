Cuba acusa a medios de EE.UU. de sumarse a “la campaña de amenazas de agresión» a la isla

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La Habana, 16 jul (EFE).- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó este jueves a medios estadounidenses de “sumarse a la campaña de amenazas de agresión del Gobierno de EE.UU.», en referencia a las informaciones publicadas por la cadena CBS News sobre los análisis del Pentágono, relacionados con escenarios basados en hipotéticos ataques a la isla.

Rodríguez señaló en redes sociales que con “esas supuestas filtraciones, el Gobierno de EE.UU. busca medir la opinión pública de sus ciudadanos, frente a una aventura militar que provocaría un baño de sangre y que carece de justificación creíble”.

Según informó este miércoles la cadena CBS News, citando diversos funcionarios, planificadores del Pentágono analizaron en las últimas semanas escenarios basados en hipotéticos ataques estadounidenses contra Cuba.

Entre los posibles escenarios destaca un asalto aéreo liderado por la 101ª División Aerotransportada del Ejército, aunque las mismas fuentes indicaron que los asesoramientos de este tipo son comunes y no implican que la Casa Blanca esté contemplando la posibilidad de autorizar una operación militar contra la isla.

Las fuentes consultadas consideraron muy poco probable que Washington abogara actualmente por aprobar un ataque contra Cuba.

En este sentido, el jefe de la diplomacia cubana reiteró que “Cuba no es una amenaza y las agencias de inteligencia estadounidenses lo saben”.

“¿Cómo podría serlo para la mayor potencia militar y nuclear del mundo?”, cuestionó Rodríguez, a la vez que calificó las informaciones de “fabricación de mendaces pretextos contra Cuba desde el sur de la Florida”.

Consideró, asimismo, que ese es “el negocio perfecto de un grupo de políticos desacreditados y corruptos, que continúan lucrando con el sufrimiento del pueblo cubano”.

Washington ha aplicado una política de máxima presión a La Habana desde inicios de año, primero con un bloqueo petrolero iniciado en enero que multiplicó los apagones, y después con nuevas sanciones que ahuyentan a las empresas extranjeras. Además, ha mantenido sobre la mesa, la posible intervención militar a la isla.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su Gobierno está investigando si Irán tiene drones almacenados en Cuba y advirtió que Washington actuará si confirma la presencia de esos equipos en la isla.

“Si los tienen, y es muy posible que los tengan, nos encargaremos de ello”, declaró Trump ante periodistas en el Despacho Oval, en referencia a una pregunta sobre la posible presencia de armamento iraní en la isla caribeña. EFE

cdg/lpm