Cuba acusa a Rubio de mentir «para instigar una agresión militar»

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La Habana, 21 may (EFE).- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó este jueves a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, de mentir «para instigar una agresión militar» y negó de nuevo que Cuba sea una amenaza de seguridad para Washington.

A su juicio, es EE.UU. quien «agrede de forma despiadada y sistemática» al pueblo cubano y se ha dedicado en los últimos meses a «provocar la desesperación» de la población y el «derrumbe de la economía» con el bloqueo petrolero y las nuevas sanciones económicas.

El canciller reiteró que es una «falsedad» calificar a Cuba de estado patrocinador del terrorismo, una denominación con importantes consecuencias financieras para la isla, y recordó que Washington ha permitido durante décadas «la organización y ejecución de acciones terroristas contra Cuba». EFE

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