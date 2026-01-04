Cuba advierte a América Latina y el Caribe de «amenaza inminente» tras ataque a Venezuela

La Habana, 4 ene (EFE).- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, advirtió este domingo que América Latina y el Caribe tienen «un desafío y una amenaza inminente» tras el reciente ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela.

Al intervenir en una reunión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Rodríguez consideró que se trata de una «amenaza existencial de carácter histórico y transversal a todas las líneas políticas e ideológicas».

El ministro de Exteriores insular abogó porque «todos los Estados de la Celac pongan a un lado sus diferencias para defender colectivamente las bases de la independencia y soberanía de los países del área de cara a esa amenaza».

Recalcó que Cuba rechaza la «brutal intención» de Washington de imponer «instrumentos de dominación» con los que tratan a la América Latina como «patio trasero» porque «no es un territorio en disputa, no pertenece a nadie más que no sea a la soberanía de los pueblos».

También dijo que urge movilizar todos los esfuerzos diplomáticos y políticos para demandar la «liberación inmediata» de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, así como exigir el debido respeto por la integridad territorial y le independencia venezolana.

«Habrá que reclamar la rendición de cuentas de los responsables de las agresiones», señaló el canciller cubano y se pronunció por no permitir que «la fuerza y la barbarie prevalezcan sobre el derecho internacional» y que «la soberanía de un pueblo hermano sea sacrificada».

Tras los bombardeos estadounidenses del pasado sábado a varias zonas de Venezuela y el operativo militar que culminó en la captura de Maduro y Flores, el Gobierno de La Habana -aliado histórico de Caracas- los tachó de «acto de terrorismo» y «atropello a la norma internacional».

Además responsabilizó a Washington «por las muertes, y el daño humano y material ya causado, y que pueda resultar de la agresión» y consideró esos actos son una «descarnada agresión imperialista y fascista» con «la meta de tener acceso y control irrestricto sobre las riquezas naturales de Venezuela y la región». EFE

