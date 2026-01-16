Cuba advierte a EEUU que no habrá entendimiento ni negociación con «coerción»

La Habana, 16 ene (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió este viernes a EE.UU. de que no habrá entendimiento posible ni negociación con «coerción» e indicó que su país está dispuesto al «diálogo», pero en «igualdad» y con «respeto».

Díaz-Canel hizo estas declaraciones en el discurso central del acto de homenaje a los 32 cubanos muertos en la operación militar estadounidense del pasado día 3 que culminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa.

«Cuba no amenaza ni desafía», aseguró el presidente cubano, quien sin embargo agregó que, de ser agredida, la isla se defendería con igual «fiereza» que en las guerras independentistas contra España o en previas agresiones de EE.UU. EFE

