Cuba afirma que clasificación del fentanilo como arma es un pretexto de guerra de EE.UU.

La Habana, 23 dic (EFE).- El Gobierno de Cuba afirmó este martes que la declaración del fentanilo como «arma de destrucción masiva» por Estados Unidos es otro esfuerzo por «construir pretextos mendaces» para desatar acciones de guerra.

«Su designación como arma de destrucción masiva es otro esfuerzo del gobierno de EEUU por construir pretextos mendaces para desatar acciones de guerra contra Estados soberanos en América Latina y el Caribe, derrocar gobiernos legítimos y usurpar los recursos naturales de otros pueblos», escribió el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en cuenta de X.

Además, apuntó que con esa medida Washington «pretende desconocer el origen multifactorial» del consumo y los estragos provocados por el fentanilo en territorio estadounidense.

En ese sentido, señaló que el consumo de ese opioide es «un problema real y grave en EE.UU., que afecta a cientos de miles de estadounidenses».

El pasado 15 de diciembre, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dio un nuevo paso en su política antidrogas, tras firmar una orden ejecutiva que declaró al fentanilo como un «arma de destrucción masiva».

«Si esto fuera una guerra, sería una de las peores guerras; creo que en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200.000 y 300.000 personas al año (a causa del fentanilo). Se habla de 100.000, que es mucha gente, pero la cifra es mucho mayor», señaló Trump entonces.

Esa acción significa una continuación de su amplia campaña antinarcóticos, dentro de la que EE.UU. ha eliminado a más de 30 supuestas lanchas vinculadas al narcotráfico durante operativos en el Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte a más de un centenar de personas sin revelar su identidad o la cantidad de narcóticos que los buques transportaban.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) estadounidense, más de 250.000 personas murieron solo entre 2021 y 2023 por sobredosis relacionadas con los opioides sintéticos, principalmente fentanilo.

En el año fiscal 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del país norteamericano ha informado que se incautó unas 12.000 libras de fentanilo, la cifra más baja desde 2021, y más de 70.000 libras de cocaína. EFE

