Cuba afrontará una «grave crisis» en pocas semanas si no recibe más crudo, según experto

La Habana, 30 ene (EFE).- Cuba va a afrontar una «grave crisis» en seis u ocho semanas si no recibe más petróleo o combustibles, pronostica a EFE el experto cubano Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

El analista, que estudia la situación energética de Cuba, asegura que es «muy difícil de cuantificar» el punto de quiebra del país a raíz del asedio energético estadounidense porque, todo cálculo se basa en estimaciones a falta de datos oficiales, pero apunta que la situación es crítica.

El presidente de EE.UU. Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva por la que su Gobierno impondrá aranceles a todos los países que directa o indirectamente vendan o suministren petróleo a Cuba. EFE

