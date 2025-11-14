Cuba agradece a venezolanos implicados en la recuperación eléctrica en el este

La Habana, 14 nov (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció este viernes a los especialistas venezolanos en electricidad y vialidad implicados en los trabajos de recuperación de la energía eléctrica tras el paso del huracán Melissa por el este de la isla caribeña.

“En Santiago (de Cuba) nos reunimos con el equipo de hermanos venezolanos que, por indicación del presidente Maduro, ayudan en la recuperación de las provincias orientales tras el paso del huracán Melissa. A través de ellos enviamos fuerte abrazo al querido pueblo de Venezuela. GRACIAS”, indicó Díaz-Canel en redes sociales.

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía con los 22 especialistas venezolanos y otras autoridades cubanas.

El Gobierno de Venezuela envió además 2.531 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba tras la devastación causada por el huracán Melissa en esta isla del Caribe, en donde cerca de un millón de ciudadanos siguen sin electricidad.

El Gobierno de Cuba consideró el jueves que, 17 días después del paso del ciclón, la situación de la zona afectada es “compleja y difícil”.

Por ejemplo, casi el 60 % de la provincia de Santiago de Cuba, la segunda del país, continúa sin electricidad dos semanas después de Melissa.

Melissa, con vientos de hasta 200 kilómetros por hora y acumulados de lluvia de hasta 400 milímetros (o litros por metro cuadrado) provocó “cuantiosos daños” materiales concentrados principalmente en las viviendas (unas 90.000), los cultivos (al menos 100.000 hectáreas) y la infraestructura pública, de centros médicos (600) a escuelas (2.000), pasando por el Sistema Energético Nacional (SEN).

La reparación de las líneas, sin embargo, no significa que automáticamente vuelva la corriente a los clientes, ya que Cuba sufre una grave crisis energética y el SEN es incapaz de forma regular de producir la electricidad que demandan los hogares y la economía. EFE

