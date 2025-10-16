Cuba alquilará hoteles a las cadenas hoteleras que los gestionan

La Habana, 16 oct (EFE).- El Gobierno cubano va a rentar algunos de los hoteles de la isla a las cadenas internacionales, que hasta ahora sólo los gestionaban, empezando por la española Iberostar, según ha podido confirmar EFE con fuentes conocedoras de esas negociaciones.

Se trata de un significativo cambio de paradigma en un sector que hasta ahora había controlado férreamente el Estado cubano a través del Ministerio de Turismo y de distintas empresas del consorcio empresarial GAESA, en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

El primer hotel de la isla en aplicar esta nueva fórmula es el Iberostar Origin Laguna Azul, situado en Varadero, el principal polo turístico de sol y playa del país. El acuerdo ya se ha suscrito y empezará a aplicarse el 1 de enero de 2026. EFE

