Cuba ante otro apagón récord: hasta el 61 % del país a la vez sin corriente este viernes

La Habana, 6 dic (EFE).- Cuba tendrá este viernes prolongados apagones durante toda la jornada, cortes que dejarán de forma simultánea hasta el 61 % del país sin corriente en el momento de mayor demanda de energía, lo que supone la mayor tasa registrada hasta el momento.

El país comenzó la semana con un récord del 59 % de afectación. Dos días después, ocurrió un apagón parcial que dejó a oscuras al occidente de la isla con un déficit real del 67 % registrado en la tarde-noche, el horario de mayor demanda.

Cuba sufre una grave crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías en sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar el petróleo necesario con el fin de alimentar su infraestructura de producción energética. EFE

