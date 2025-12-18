Cuba anuncia una tercera tasa de cambio oficial para exportadores con precio «competitivo»

1 minuto

La Habana, 17 dic (EFE).- El Gobierno de Cuba anunció este miércoles la puesta en marcha a partir de mañana de una nueva tasa de cambio -la tercera oficial- para exportadores y otros oferentes de divisas que tendrá «un precio competitivo» basado en oferta y demanda.

La ministra-presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), Juana Lilia Delgado, hizo este anuncio en una comparecencia en la televisión estatal, enmarcando la medida en la primera fase de un proceso de unificación monetaria «gradual» que acabe con la actual dualidad y dolarización parcial.

Los tipos de cambio para personas jurídicas (un dólar por 24 pesos) y para personas físicas (un dólar por 120 pesos) se mantendrán sin cambios, mientras que la nueva tasa será «flotante» y la fijará a diario el BCC.

La diferencia entre las dos tasas de cambio oficiales y la del mercado informal, en torno a los 450 pesos por dólar en la actualidad, es una de las mayores distorsiones de la economía cubana y su solución es clave para el enrumbamiento del país, sumido en una grave crisis desde hace más de cinco años. EF

lh/jpm/eav