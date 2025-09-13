Cuba apoya declaración de la ONU a favor de dos estados, Israel y Palestina

2 minutos

La Habana, 13 sep (EFE).- El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, afirmó este sábado que la declaración votada en la Asamblea General de la ONU a favor de la solución de dos Estados – Israel y Palestina- es “un nuevo llamado internacional a poner fin al conflicto”.

“Declaración de Nueva York aprobada por mayoría de la Asamblea General de Naciones Unidas constituye nuevo llamado internacional a creación de dos Estados, para poner fin al conflicto israelí-palestino”, aseguró en sus redes sociales el canciller cubano.

Esa instancia de Naciones Unidas votó el viernes de manera abrumadora una declaración que favorece «la solución de los dos Estados, Israel y Palestina», con la habitual oposición de Israel, Estados Unidos y países aliados como Hungría, Argentina o Paraguay, además de pequeñas islas del Pacífico.

Al respecto, el jefe de la diplomacia cubana señaló que la “complicidad y presiones del gobierno de EE.UU. no pueden detener rechazo mundial a genocidio de Israel en Gaza”.

La declaración, conocida como «Declaración de Nueva York para el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución de los dos Estados», fue aprobada en una conferencia de alto nivel organizada por Francia y Arabia Saudí el pasado 29 de julio.

Esta tendrá continuidad el 22 de septiembre, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados de la semana de alto nivel.

Cuba, aliado histórico de Palestina, acusa al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de genocidio desde el inicio de los ataques de Israel en Gaza, en octubre de 2023.

El Gobierno cubano insistió en que Israel comete “crímenes de guerra” en contra de la población palestina, y considera que la solución del conflicto israelí-palestino contribuirá a la estabilidad y la paz de toda la región del Medio Oriente.

Asimismo, aboga por la solución de los dos Estados como única alternativa y por el derecho del pueblo palestino a construir su propio Estado dentro de las fronteras anteriores a 1967 y con su capital en Jerusalén oriental. EFE

lbp/fpa