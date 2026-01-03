Cuba asegura que sus «cooperantes» en Venezuela están protegidos tras el ataque de EE.UU.

La Habana, 3 ene (EFE).- El Ministerio de Salud Pública (Minsap) cubano informó este sábado que los médicos y otros profesionales de Cuba que trabajan en Venezuela están “protegidos” tras el ataque de Estados Unidos en el país sudamericano.

“El titular del sector (José Ángel Portal) informó que los colaboradores cubanos de la Salud que se encuentran en esa nación están protegidos”, indicaron las autoridades sanitarias en un breve mensaje en redes sociales.

Cuba y Venezuela mantienen desde el año 2000 un convenio integral de cooperación que permite a miles de médicos cubanos, profesionales de la educación, el deporte y otras esferas permanecer en el país sudamericano.

La Habana se refiere a estos cubanos como «cooperantes» o «colaboradores».

Como resultado del acuerdo, firmado por los presidentes ya fallecidos Fidel Castro (Cuba) y Hugo Chávez (Venezuela), Caracas llegó a enviar a La Habana 100.000 barriles diarios. Sin embargo, este último año el promedio fue de 27.000, según el servicio especializado de la agencia económica Reuters.

Las estimaciones independientes apuntan a que Cuba precisó este año entre 110.000 y 120.000 barriles de petróleo diarios. De esos, unos 40.000 son producción nacional; el resto han de buscarse fuera.

Ello se traduce en apagones diarios en la isla caribeña. EFE

