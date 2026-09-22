Cuba asiste a 17 migrantes haitianos llegados al oriente de la isla rumbo a EE.UU.

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La Habana, 22 sep (EFE).- Unos 17 migrantes procedentes de Haití son atendidos por autoridades locales y la Cruz Roja cubana luego de que su embarcación se desviara de su ruta a EE.UU. y recalara en la provincia oriental de Santiago de Cuba debido a “las condiciones hidrometeorológicas”, informaron este martes medios oficiales de la isla.

De acuerdo con los reportes de la prensa local, el grupo compuesto por 14 hombres, una mujer, una niña y un niño, arribó a la playa Siboney pasadas las 22:00 hora local de este lunes (02:00 GMT) tras estar a “la deriva durante siete días antes”.

La Cruz Roja en la provincia oriental cubana informó que, para atender a los migrantes, se desplegó en las costas “un dispositivo de aseguramiento” con el objetivo de “garantizar la seguridad e integridad física” de estas personas.

Todos los integrantes del grupo “fueron evaluados por personal paramédico y médico, quienes no detectaron síntomas o signos que pudieran representar un riesgo para la salud pública”, puntualizaron.

En los últimos años, varias embarcaciones con migrantes procedentes de Haití han llegado a las costas cubanas.

En 2025, seis pescadores haitianos fueron rescatados en la costa sur de Santiago de Cuba y en mayo de 2022, una embarcación con 842 migrantes de la cercana nación caribeña terminó en las costas Villa Clara (centro) mientras buscaban llegar a Estados Unidos.

De 2001 a 2021, solo a la provincia cubana de Guantánamo (extremo oriental) llegaron un total de 76 embarcaciones en las que viajaban más de 4.000 inmigrantes haitianos, según datos oficiales. EFE

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