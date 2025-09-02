Cuba busca propiciar «un entorno cada vez más atractivo» para las inversiones vietnamitas

2 minutos

La Habana, 2 sep (EFE).- Cuba está dispuesta a propiciar «un entorno cada vez más atractivo para los empresarios vietnamitas» mediante «facilidades e incentivos», aseguró el presidente insular, Miguel Díaz-Canel, durante su visita al país asiático.

En un discurso reproducido este martes por medios oficiales cubanos, el presidente destacó que Vietnam es ya uno de los principales inversionistas en la isla, gracias al efecto facilitador de los estrechos lazos políticos bilaterales.

«Cuba ratifica su disposición a propiciar un entorno cada vez más atractivo para los empresarios vietnamitas, a partir de las facilidades e incentivos aprobados por el Gobierno cubano», señaló.

Díaz-Canel agregó que Vietnam «se consolida como el primer socio inversionista de Cuba en la región asiática» y desgranó la acción de sus empresas en biotecnología, energías renovables y producción agroalimentaria y de bienes de primera necesidad.

«Reiteramos el agradecimiento a la hermana Vietnam por su invaluable apoyo a la seguridad alimentaria de nuestro país», aseguró luego de hace referencia a la profunda crisis en que está sumida la isla.

A este respecto, Díaz-Canel participó este martes en un encuentro con el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y un grupo de empresarios del país para explorar oportunidades de negocio en la isla.

Según reflejó la Presidencia de Cuba en redes sociales, Díaz-Canel aseguró que la isla «está abierta a estrechar relaciones en todas las áreas» ante empresarios de los sectores de la construcción, el comercio, el turismo, la biotecnología y la industria alimentaria.

Cuba y Vietnam mantienen estrechos vínculos políticos y La Habana, presionada por las dificultades internas, busca en los últimos años poner a la misma altura los económicos. Recientemente se han firmado más de cincuenta acuerdos de cooperación en diversos sectores.

La nación asiática se ha convertido en el segundo socio comercial del país caribeño y en el principal inversor de capitales de su región. EFE

jpm/rod

(Foto)