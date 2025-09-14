The Swiss voice in the world since 1935

Cuba califica de «cobarde y peligrosa provocación» el «asalto» de EEUU a barco venezolano

Este contenido fue publicado en
2 minutos

La Habana, 14 sep (EFE).- El Gobierno de Cuba condenó este domingo el «asalto» por fuerzas militares de Estados Unidos a una embarcación venezolana de pescadores, acto que calificó de «cobarde y peligrosa provocación».

«Condenamos asalto a barco pesquero venezolano por militares estadounidense en Zona Económica Exclusiva de Venezuela, acto ilegal, contrario al Derecho Internacional, y una cobarde y peligrosa provocación», escribió el presidente, Miguel Díaz-Canel, en redes sociales.

También se pronunció sobre el hecho el canciller, Bruno Rodríguez, quien denunció el «ilegal asalto» de fuerzas militares de estadounidenses al barco pesquero venezolano y afirmó que es una «violación del Derecho Internacional», que «constituye una peligrosa provocación que amenaza la paz de América Latina y el Caribe».

Este sábado, el Gobierno de Venezuela aseguró que un «destructor» de Estados Unidos abordó el viernes de manera «ilegal» y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con «nueve pescadores» que estaban en aguas del país suramericano, con la intención de justificar «una escalada bélica» en el Caribe.

Además exigió a Washington que «cese de inmediato estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y paz del Caribe».

Estados Unidos mantiene desplegados, cerca de las costas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero el Ejecutivo de Nicolás Maduro considera que el objetivo es propiciar un «cambio de régimen» en el país suramericano.

El Gobierno de Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista. EFE

rmo/jce/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
35 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR