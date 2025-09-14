Cuba califica de «cobarde y peligrosa provocación» el «asalto» de EEUU a barco venezolano

2 minutos

La Habana, 14 sep (EFE).- El Gobierno de Cuba condenó este domingo el «asalto» por fuerzas militares de Estados Unidos a una embarcación venezolana de pescadores, acto que calificó de «cobarde y peligrosa provocación».

«Condenamos asalto a barco pesquero venezolano por militares estadounidense en Zona Económica Exclusiva de Venezuela, acto ilegal, contrario al Derecho Internacional, y una cobarde y peligrosa provocación», escribió el presidente, Miguel Díaz-Canel, en redes sociales.

También se pronunció sobre el hecho el canciller insular, Bruno Rodríguez, quien denunció el «ilegal asalto» de fuerzas militares de estadounidenses al barco pesquero venezolano y afirmó que es una «violación del Derecho Internacional», que «constituye una peligrosa provocación que amenaza la paz de América Latina y el Caribe».

La víspera, el Gobierno de Venezuela aseguró que un «destructor» de Estados Unidos abordó de manera «ilegal» y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con «nueve pescadores» que estaban en aguas del país suramericano, con la intención de justificar «una escalada bélica» en el Caribe.

Además exigió a Washington que «cese de inmediato estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y paz del Caribe».

Estados Unidos mantiene desplegados, cerca de las costas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero el Ejecutivo de Nicolás Maduro considera que el objetivo es propiciar un «cambio de régimen» en el país suramericano.

El Gobierno de Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista. EFE

rmo/jce/cpy