Cuba camufló ayuda para la epidemia de chikunguña en un pedido por el huracán Melissa

5 minutos

(incluye declaraciones y contexto cronológico de la epidemia)

Juan Palop

La Habana, 17 dic (EFE).- El Gobierno cubano incluyó material para luchar contra la epidemia de chikunguña y dengue que sufre la isla dentro de una petición internacional por los estragos del huracán Melissa, pero sin especificar su objetivo real, según documentos a los que ha tenido acceso EFE.

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) envió a algunas embajadas y agencias de Naciones Unidas en la isla una lista en la que se incluían grandes cantidades de productos químicos para combatir a los mosquitos, el vector de transmisión de ambas enfermedades.

Esa lista para Melissa está fechada el 27 de octubre -justo en la semana punta de la epidemia, según las estadísticas oficiales difundidas semanas más tarde-, a pesar de que el Gobierno cubano tardaría 17 días más en calificar por primera vez el brote de “epidemia”.

De hecho, el Ejecutivo no ha declarado formalmente ningún tipo de emergencia sanitaria, pese al evidente tensionamiento del sistema hospitalario. Los casos registrados ya en la epidemia doble superan los 70.000 y las muertes ascienden a 47 (en su mayoría, menores de edad), según el Minsap.

La lista, titulada ‘Principales necesidades para el enfrentamiento del huracán Melisa por el Servicio Nacional de Salud’, es una tabla de cuatro páginas en la que se incluyen múltiples capítulos sanitarios.

En el apartado de ‘Higiene y epidemiología’, el Minsap incluía 200 toneladas del larvicida Abate al 1 % y 40 toneladas del insecticida cipermetrina al 25 %. Ambos productos químicos son especialmente eficaces para combatir las plagas de mosquitos.

Expertos independientes consultados por EFE -tanto cubanos como extranjeros, del mundo académico y del empresarial- coinciden en que esas cantidades son muy elevadas y parecen más destinadas a una campaña nacional que a contener posibles focos de mosquitos tras el paso de un huracán.

Apuntan que para la fumigación de interiores con lanzas (bazucas), que es el método más habitual en Cuba, se emplean entre 5 y 10 mililitros de cipermetrina por litro de diésel. En consecuencia, la cantidad solicitada daría para entre 666.000 y 1.333.000 bazukas (de seis litros de capacidad, como las más modernas que se usan en la isla).

En el caso del Abate, las dosis habituales varían de entre 5 y 50 kilos por hectárea dependiendo de la profundidad y suciedad del agua. A un promedio de 20 kilos por hectárea, la cantidad solicitada daría para tratar 100 kilómetros cuadrados de aguas relativamente profundas y con materia orgánica.

El volumen de Cipermetrina “no me parece una exageración para un año de tratamientos en todo Cuba, donde las tasas de resistencia a insecticida del Aedes aegypti son tan elevadas”, asegura un experto -que prefiere mantener el anonimato- y que añade que las cantidades de Abate “son correctas para una campaña de control anual a nivel nacional”.

El Gobierno cubano ha reconocido en las últimas semanas que la crisis que sufre el país había afectado a las tradicionales campañas de fumigación y que el país había tenido problemas de insumos y personal para llevarlas a cabo.

EFE contactó al Gobierno cubano para indagar sobre la lista, pero por el momento no ha recibido respuesta. También solicitó una entrevista con un responsable del Minsap, que tampoco ha sido atendida.

Hasta la fecha ningún país o agencia multilateral parece haber atendido a la petición cubana en este punto concreto.

Cronología

El dengue es endémico en Cuba desde hace dos décadas y es habitual que anualmente se registren varios miles de infecciones (entre 985 y 3.259, en los últimos diez años) y alguna muerte.

El chikunguña, sin embargo, apenas se había detectado con anterioridad (salvo un brote de 40 casos en 2014), por lo que la aparición de un primer caso ya podría haber dado pie a una alerta, según los expertos.

El primer caso de chikunguña de este año en Cuba se registró en julio en la provincia de Matanzas (oeste). Varias semanas más tarde, y ante el silencio oficial, comenzaron las denuncias en redes sociales y medios independientes.

Según las gráficas del canal epidémico difundidas por el Minsap, el país entró en la fase de “epidemia” en los últimos días de septiembre, tras tres semanas en la fase de alarma. Para entonces se estaban registrando semanalmente unos 4.000 casos semanales de altas fiebres (el síntoma inicial tanto del chikunguña como del dengue), o síndrome febril inespecífico, en Matanzas.

En la semana en que Melissa arrasó el extremo oriental de Cuba con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, la epidemia doble alcanzó su pico de casos nuevos de síndrome febril inespecífico, con 49.775 infectados, según el Minsap.

No obstante, no fue hasta el 12 de noviembre que los principales diarios oficiales de Cuba titularon en portada con unas declaraciones del presidente del país, Miguel Díaz-Canel, en el que se refería al brote como una “epidemia”.

Desde entonces las cifras de contagios semanales han cedido ligeramente y esta semana el Minsap indicó que el brote avanza «hacia una mejoría en el control», aunque «todavía la curva» en la gráfica del canal epidémico «sigue en la zona de epidemia». EFE

jpm/psh

(foto) (vídeo)