Cuba celebrará el Día de la Rebeldía Nacional, marcado por las fuertes tensiones con EEUU

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La Habana, 26 jun (EFE).- Cuba celebrará el «Día de la Rebeldía Nacional» el próximo 26 de julio, una de las fechas más significativas de la revolución cubana, en la provincia Pinar del Río (oeste), marcado por las fuertes tensiones con Estados Unidos.

El periódico oficial Granma informó este viernes que el Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) acordó otorgar la sede del acto central por la efeméride a Pinar del Río, en «un escenario complejo, marcado por las numerosas limitaciones que impone la política de asfixia del Gobierno de EE.UU. en la vida cotidiana del pueblo cubano».

La nota explica que el reconocimiento a ese territorio se debe a que en los últimos años «muestra resultados en el cumplimiento de las principales tareas en los ámbitos político, económico y social, con el protagonismo de los trabajadores de la producción y los servicios, campesinos, intelectuales, jóvenes y otros sectores de la sociedad».

Así mismo el diario destaca entre los avances de la provincia el cumplimiento del Programa Económico y Social del Gobierno, el Plan de la Economía y el Presupuesto del Estado, con impactos en los ingresos en divisas por exportaciones, así como el desarrollo de la producción tabacalera, su labor medioambiental y por el turismo de naturaleza.

La conmemoración tendrá lugar en medio de la grave crisis económica que vive la isla desde mediados de 2024, agravada desde enero último por el impacto del bloqueo petrolero aplicado por Washington, a lo que se sumaron en mayo, sanciones reforzadas contra sectores vitales de la economía y a las empresas que mantienen negocios con el Gobierno cubano.

Granma recuerda que este año se cumple el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en las respectivas provincias orientales Santiago de Cuba y Bayamo el 26 de julio de 1953.

Esos hechos aunque no lograron su objetivo, son considerados como la primera acción armada de la Revolución cubana encabezada por el fallecido líder Fidel Castro (1926-2016), junto a más de un centenar de jóvenes seguidores, para iniciar una insurrección popular contra el régimen de Fulgencio Batista (1952-1958). EFE

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