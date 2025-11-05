Cuba cesa a dos viceministros y reorganiza cúpula del Ministerio de Ciencia y Tecnología

2 minutos

La Habana, 5 nov (EFE).- El Gobierno cubano cesó este miércoles a dos viceministros de la cartera de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) dentro de una reorganización interna de este departamento, informaron medios oficiales.

El Citma anunció en redes sociales la promoción al cargo de viceministro primero a Rudy Montero Mata, ingeniero geólogo, quien se desempeñaba ya como viceministro desde 2024. Previamente fue director del Instituto de Geofísica y Astronomía y el primer presidente de la Fundación Climática IRIS.

Montero Mata sustituye por a José Fidel Santana Núñez, quien según el Citma, destacó por «su autoridad profesional, habilidades comunicativas y estilo de dirección, muy dinámico y participativo».

A su vez, el ministerio nombró dos nuevos viceministros. A Idalia López Pedroso, que hasta la fecha era directora de Organización y Control y fue anteriormente su delegada en la provincia Pinar del Río (oeste); y a Daimar Cánovas González, hasta ahora director jurídico del Citma.

López Pedroso releva a Adianez Taboada, que ocupaba esta posición desde 2019. Taboada fue reconocida por su «alto grado de consagración al trabajo, elevada capacidad de aprendizaje y de auto preparación ha caracterizado su desempeño».

Esta reorganización en la cúpula del Citma llega un año después de que Armando Rodríguez Batista asumiese el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente una vez que su antecesor, Eduardo Martínez Díaz, fuese nombrado vice primer ministro.

Los cambios se producen apenas unas semanas antes de la Cumbre del Clima, que este año se celebra del 10 al 21 de noviembre en Brasil, y que es una de las principales citas internacionales para este ministerio. EFE

rmo/jpm/jrh