Cuba condena ataque israelí a hospital en Gaza que dejó 20 muertos incluidos periodistas
La Habana, 26 ago (EFE).- El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, condenó este martes el ataque israelí contra un hospital en Gaza que dejó 20 muertos, incluidos periodistas, trabajadores sanitarios y varios civiles.
El canciller cubano consideró en sus redes sociales que los ataques del lunes “constituyen (una) grave violación del Derecho Internacional Humanitario y muestran (la) naturaleza del exterminio israelí contra el pueblo palestino”.
El ataque israelí al hospital Nasser del sur de Gaza mató a 20 personas, incluidos seis periodistas de los medios internacionales Reuters, NBC, AP y Al Jazeera; y de Red Quds Feed y el periódico local Al Hayat.
Las fuerzas israelíes bombardearon primero el hospital y cuando periodistas y rescatistas llegaron a él para ayudar a las víctimas y documentar lo sucedido, lo atacaron de nuevo, según el Ministerio de Sanidad.
Además, al menos un rescatista de Defensa Civil, el bombero Imad Abdul Hakim Al-Shaer, falleció en el ataque, según informó el hospital en un comunicado.
El centro médico está considerado por Israel como una “zona roja”, por lo que el trabajo de estos periodistas es uno de los más arriesgados en Gaza.
La ofensiva israelí en la Franja Gaza se ha convertido desde su inicio, en octubre de 2023, en una de las guerras más mortíferas desde hace décadas para los periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés). EFE
