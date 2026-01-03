Cuba condena el «criminal» ataque de EE.UU. a Venezuela y pide reacción internacional

2 minutos

(Actualiza con reacción del presidente cubano)

Redacción América, 3 ene (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este sábado el «criminal ataque» de Estados Unidos contra Venezuela y dijo que «nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada».

«#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América», advirtió en su cuenta de X.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, condenó «enérgicamente la agresión militar en curso de #EEUU contra #Venezuela».

«Los bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades del país son actos cobardes contra una nación que no ha agredido a EEUU ni a ningún otro país», señaló.

El Gobierno de Venezuela denunció este sábado una «gravísima agresión militar» estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó el «despliegue del comando para la defensa integral de la nación».

«Se ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país», dijo el Gobierno en un comunicado leído en la televisión estatal VTV.

Maduro ordenó la implementación del decreto que declara el estado de «conmoción exterior» para proteger el territorio nacional y pasar «de inmediato a la lucha armada».

Varias detonaciones se han escuchado la madrugada del sábado en Caracas, La Guaira y Miranda en medio de las tensiones con Estados Unidos que desplegó en agosto buques de guerra en el mar Caribe, cerca de costas venezolanas y Caracas denunció amenazas.

Según indicaron a CBS News dos funcionarios estadounidenses, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó los ataque aéreos dentro de territorio venezolano hace días. EFE

