Cuba condena el ataque israelí contra líderes de Hamás en Catar

1 minuto

La Habana, 9 sep (EFE).- El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, condenó este martes el ataque israelí contra el grupo palestino Hamás en suelo catarí y consideró que representa «una grave amenaza a la seguridad y estabilidad regionales».

«Cuba expresa la más enérgica condena por ataque de Israel a la sede de Hamas en Doha, que constituye nueva ejecución extrajudicial del sionismo, una flagrante violación del Derecho Internacional y la soberanía de Catar, y una grave amenaza a seguridad y estabilidad regionales», apuntó el canciller cubano en sus redes sociales.

El Ejército israelí anunció este martes un “ataque preciso contra el liderazgo sénior” del grupo islamista palestino Hamás en Catar, del que informó a Estados Unidos, pero del que no ha dado aún más detalles.

Poco antes del anuncio, la cadena catarí Al Jazeera dijo que se habían escuchado explosiones en Doha, la capital de Catar, donde residen varios miembros de alto nivel de Hamás.

El ataque ocurrió en medio de un impulso en las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza por parte de Estados Unidos.

En los últimos días Hamás, que quiere un acuerdo con garantías de que Israel pondrá fin a su ofensiva, ha afirmado que «está abierto a cualquier idea o propuesta que permita lograr un alto el fuego integral» y la «retirada completa» de las fuerzas israelíes de Gaza. EFE

