Cuba condena el atentado de Sídney contra una celebración judía

2 minutos

La Habana, 15 dic (EFE).- El Gobierno cubano condenó este lunes el acto terrorista contra una celebración judía en Sídney (Australia), que dejó al menos 16 muertos, incluido uno de los dos presuntos atacantes.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reiteró en redes sociales «la firme e invariable posición de Cuba contra cualquier manifestación de terrorismo» tras el tiroteo más grave registrado en Australia en las últimas tres décadas.

«Expresamos nuestras condolencias al Gobierno y pueblo de Australia por las víctimas provocadas, en especial a los familiares y allegados de los fallecidos», escribió Rodríguez.

El ataque se produjo el domingo, cuando dos hombres (padre e hijo) armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en el parque Archer, junto a la popular playa de Bondi, una de las más concurridas y turísticas del país.

En el lugar se celebraba un acto por el inicio de la festividad judía de Janucá, al que asistían cerca de un millar de personas, según confirmó la Policía de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney.

Catorce personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos fallecieron posteriormente en el hospital, con edades comprendidas entre los 10 y los 87 años.

Entre ellas se encuentra una niña de 10 años, un rabino nacido en Reino Unido, un oficial de policía retirado, un superviviente del Holocausto y un ciudadano francés, según la policía australiana.

De los dos atacantes, uno falleció en el lugar de los hechos, abatido, y el otro resultó herido grave y se encuentra hospitalizado. EFE

