Cuba condena la confiscación del buque petrolero por parte de EE.UU. en costas venezolanas

2 minutos

La Habana, 11 dic (EFE).- El Gobierno cubano condenó “enérgicamente” y tachó de “acto de piratería” la confiscación por parte de Estados Unidos de un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, en medio de las tensiones entre Washington y Caracas.

“Ello constituye un acto de piratería, violatorio del Derecho Internacional y una escalada en la agresión contra ese hermano país”, apuntó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en redes sociales.

En su mensaje expresó su “total apoyo” a la denuncia del Gobierno venezolano y condenó “enérgicamente” la incautación del buque petrolero ocurrida el miércoles.

En tanto, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, también denunció lo que consideró “un vil acto de piratería”, que “contraviene las reglas del libre comercio y la libertad de navegación, en franca violación del Derecho Internacional”.

“Denunciamos de manera contundente la escalada agresiva del gobierno de EE.UU. contra Venezuela”, apuntó el canciller cubano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las cosas venezolanas, elevando la tensión entre Washington y Caracas.

Según el diario The New York Times, el petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

Pdvsa, la petrolera estatal venezolana, trabaja en tareas de perforación con la estadounidense Chevron, que tiene una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones.

Washington acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una red internacional de narcotráfico como supuesto líder del Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente.

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y en el Pacífico, matando extrajudicialmente a más de 80 tripulantes.

Trump ha prometido que “pronto” comenzarán los ataques dentro de territorio venezolano, mientras Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas.

Cuba, aliada histórica de Venezuela, ha alertado desde el inicio de las tensiones que “no puede aceptarse legal o moralmente” lo que considera “pretextos” de Estados Unidos para una eventual agresión militar a Venezuela. EFE

