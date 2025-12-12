Cuba condena las nuevas medidas «coercitivas unilaterales» de EE.UU. contra Venezuela

La Habana, 12 dic (EFE).- El Gobierno de Cuba condenó este viernes las nuevas medidas «coercitivas unilaterales» de la Administración de Estados Unidos contra Venezuela, en medio de las tensiones entre Washington y Caracas.

El canciller de la isla, Bruno Rodríguez, afirmó que las medidas de Washington contra Caracas «persiguen aumentar la presión y la escalada en la agresión contra esa hermana nación latinoamericana y caribeña».

En su mensaje en las redes sociales, Rodríguez reiteró la «total e invariable solidaridad y apoyo» de Cuba «a la Revolución Bolivariana y Chavista y a su presidente Nicolás Maduro».

El Gobierno cubano condenó «enérgicamente» y tachó de «acto de piratería» la confiscación por parte de Estados Unidos de un buque petrolero frente a las costas de Venezuela.

Reconoció asimismo que ese tipo de acciones «repercuten negativamente» en Cuba, que tiene a Venezuela como uno de sus principales proveedores de petroleo.

Cuba, aliada histórica de Venezuela, ha alertado desde el inicio de las tensiones con Washington, pues cree que «no puede aceptarse legal o moralmente» lo que considera «pretextos» de Estados Unidos para realizar una eventual agresión militar contra Venezuela.

Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe,cercanas a Venezuela bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

También ha vinculado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al tráfico de drogas.

En este contexto, Washington ha informado de ataques a una veintena de supuestas lanchas al servicio del narcotráfico y de la muerte de más de 80 tripulantes. EFE

