Cuba conecta su red eléctrica, pero los apagones este miércoles afectarán al 66 % del país

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La Habana, 8 jul (EFE).- Cuba restableció este miércoles el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), tras el apagón general que sufrió el país el pasado lunes, pero los cortes de suministro habituales afectarán al 66 % del país esta jornada durante el horario «pico», el de mayor demanda (tarde-noche).

Todas las provincias quedaron conectadas al SEN a las 01:10 hora local (05:10 GMT) de esta jornada, unas 36 horas después del apagón nacional, el tercero en lo que va de 2026, según informó en redes sociales la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE), dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado con el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., y que ha llevado los cortes eléctricos a máximos. En marzo pasado, la isla sufrió dos apagones nacionales en menos de una semana por desconexiones totales del SEN.

El Gobierno de la isla ha reconocido que la situación del SEN es «crítica» y «extremadamente tensa», marcada tanto por el bloqueo petrolero estadounidense como por un sistema energético profundamente obsoleto.

En este contexto, para este miércoles, la UNE prevé en el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.083 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.017 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará 2.047 MW.

En esta jornada, once de las 16 unidades de generación termoeléctrica se mantienen sin aportar energía SEN por averías o trabajos de mantenimiento.

Esta situación se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas en la isla, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, lo que ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país, responsables del 40 % del mix energético y que se nutre de crudo nacional, sufran habituales averías.

A ello se suma que el otro 40 % del mix energético, a cargo de los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, se encuentre detenido por la falta de materia prima, debido a la presión de EE.UU.

El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con apoyo chino.

Diversos cálculos independientes estiman que se necesitarían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar la red eléctrica en el país caribeño.

Además, según diversas estimaciones, la isla caribeña precisa algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que la isla obtiene unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior. EFE

cdg/rcf