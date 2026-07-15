Cuba conecta su red eléctrica tras el tercer apagón general en una semana

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La Habana, 15 jul (EFE).- Cuba restableció este miércoles el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), tras el apagón general que sufrió la víspera, la tercera en apenas una semana y la quinta en lo que va de año, informó la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

“A las 07:00 hora local (11:00 GMT), restablecido el Sistema Eléctrico Nacional”, publicó esta jornada en redes sociales la UNE, luego de unas 20 horas de apagón general que dejó a más de 9,4 millones de cubanos sin electricidad de forma simultánea.

El colapso del SEN del artes se debió esta vez a «oscilaciones en la red nacional que provocaron la salida de una unidad generadora, lo que desencadenó posteriormente la desconexión de varias más hasta la caída general», explicó el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en declaraciones a medios estatales.

Aseguró que las frecuentes desconexiones del SEN «no han sido errores de operación» y atribuyó los frecuentes fallos del sistema a que está «severamente afectado por el bloqueo petrolero estadounidense impuesto desde enero y, en particular, por «la reciente orden ejecutiva de los Estados Unidos».

«Lo decimos y lo volvemos a repetir. Hay una total ausencia de combustible y no tenemos acceso a piezas de repuesto para nuestras unidades termoeléctricas ni para las plantas de Energás», puntualizó.

La isla se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, marcada por la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, que ocasiona que la mayor parte de esas unidades de generación del país, sufran habituales averías.

A esa situación se añadió en enero pasado el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., que detuvo los envíos de petróleo desde Venezuela a Cuba tras el arresto de Nicolás Maduro, y el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con aranceles a aquellos países que le suministraran crudo, a fin de intensificar el asedio sobre la isla.

Cinco apagones en 2026

En la última semana, el país caribeño reportó tres apagones generales: uno el día 6, otro el 10, y el último ocurrido este pasado martes. Además, en marzo de este año, sufrió otras dos desconexiones totales del SEN en una semana (una el día 16 y otra el 21); y en total, en casi 24 meses, han sido diez los apagones generales.

Expertos independientes consideran que el saneamiento completo del SEN precisaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, unas cifras fuera de las posibilidades de Cuba, que se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de cinco años.

La principal apuesta del Gobierno de Cuba para salir de esta crisis ha sido la energía solar, principalmente con la ayuda de China. El Ejecutivo de La Habana ha puesto en marcha un programa para levantar 92 parques solares por toda la isla, con una potencia instalada total de unos 2.000 megawatios (MW).

Hasta la fecha, unos 54 parques fotovoltaicos aportan a la producción de energía en la isla y según datos de la UNE, han alcanzado hasta los 600 MW como máxima potencia entregada en los horarios en los cuales se trabaja con esta fuente de generación (principalmente en el día).

La crisis energética en la isla ha escalado a máximos con cortes diarios que superan en La Habana las 30 horas consecutivas, mientras que en el resto del país llegan a las 72 horas seguidas.

En este contexto, a diario se registran protestas de decenas de personas que -de forma pacífica, principalmente en la capital- exigen al Estado servicios básicos, como electricidad, corriente, agua y alimentos. El descontento social se expresa en caceroladas, bloqueos de calles y quemas de basura. EFE

cdg/rcf