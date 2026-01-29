Cuba confía en repetir el cuarto puesto en el Clásico Mundial con o sin ‘grandesligas’

La Habana, 29 ene (EFE).- La selección cubana de béisbol confía en repetir el histórico cuarto puesto logrado en el Clásico Mundial de 2023 en la edición que comenzará el próximo 5 de marzo, independientemente de si el equipo pueda contar o no con peloteros de las Grandes Ligas, según aseguró su mánager, Germán Mesa.

En declaraciones a la prensa, el director del equipo de Cuba señaló que para él la confección de un plantel que pueda ser competitivo «no es un problema de nombres» sino de «los que quieran estar».

«Soy del criterio que en esos eventos cortos no siempre gana el mejor, gana el que mejor juega. Nosotros nos estamos preparando para hacer un juego lo mejor posible. ¿Quién quita que nosotros no podamos ganar?», aseguró durante un entrenamiento de la preselcción en el EstadIo Latinoamericano de La Habana.

El róster final tiene que quedar definido en la primera semana de febrero, de acuerdo con los requisitos de la competencia.

Cubanos en la MLB

Las dos grandes preguntas que tendrá que contestar la lista final son: quiénes y cuántos cubanos en la MLB formarán parte del combinado nacional.

En la edición de 2023 Cuba contó con Andy Ibañez (segunda base de los Dodgers de Los Ángeles), Yoan Moncada (tercera base de los Angels de Los Ángeles) y Luis Robert (jardinero central de los Mets de Nueva York).

Se trató de la primera vez desde el triunfo de la revolución de 1959 que una selección cubana incluyó en su plantilla a beisbolistas activos en la mejor liga del mundo.

El resultado fue todo un éxito. El equipo firmó su mejor resultado desde la edición de 2006, cuando perdió en la final con Japón.

Los contactos entre los directivos cubanos y los jugadores en Estados Unidos, por el momento, no han arrojado los mismos resultados que en 2023.

En las últimas semanas, la prensa independiente ha revelado que varios peloteros han decidido no participar, entre ellos el jardinero central de los Dodgers Andy Pages, quien cerró una gran temporada con el equipo angelino (.272 y 27 jonrones), que terminó por alzarse con el bicampeonato.

Preguntado al respecto, Mesa dijo que no ha hablado con Pages, pero afirmó que lo atribuye a una decisión «personal».

Jugadores de otras ligas

La preselección cuenta con 18 jugadores de la liga local, a los que se han sumado elementos que juegan en el extranjero, sin contar Estados Unidos.

Una de las estrellas que ya se entrena en Cuba es el pícher Liván Moinelo, el jugador más valioso de la Liga del Pacífico en la Liga Profesional Japonesa de Béisbol.

Preguntado por EFE sobre las opciones del equipo en el Clásico Mundial, en caso de no poder contar con grandesligas, afirmó que lo importante es «jugar buena pelota».

«Yo creo que hasta ahora lo principal es ir a mejorar ese cuarto lugar, que creo que dejó un sabor bueno. Creo que es posible estar entre los tres primeros y creo que sí, con los muchachos que hay (se puede lograr). Todo es trabajar con la mentalidad que hay que tener para ganar», afirmó.

El primera base Yoel Yanqui, quien milita en Nicaragua y cuenta con experiencia en Triple A (el máximo nivel de las ligas menores de Estados Unidos), coincide con Moinelo.

«Yo digo que si todo el mundo sale a dar lo mejor de uno, yo creo que se puede repetir. Esto es un deporte colectivo. Esto no es individual», subrayó.

La sexta edición del Clásico Mundial se realizará, en una primera fase, en Puerto Rico, Japón y Estados Unidos. La fase de KO se jugarán en Houston y Miami. La gran final se disputará en esta última.

Cuba disputará en la ciudad boricua de San Juan el grupo A junto con Puerto Rico, Canadá, Panamá y Colombia. EFE

