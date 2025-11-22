Cuba cree que Venezuela «saldrá victoriosa» frente a las «nuevas amenazas imperiales»

2 minutos

Caracas, 22 nov (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, consideró que Venezuela «saldrá victoriosa» frente a las que tachó de «nuevas amenazas imperiales», según una carta enviada al mandatario Nicolás Maduro en la víspera de su cumpleaños, compartida este sábado por el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil.

Díaz-Canel manifestó a Maduro que seguirá contando con Cuba en la lucha por el desarrollo de ambos países, así como por «la integración regional y la defensa de la paz», en momentos de tensión entre Venezuela y Estados Unidos por el despliegue militar ordenado por Donald Trump en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas.

Cuba, aliada histórica del chavismo, ha alertado desde el inicio de las tensiones que «no puede aceptarse legal o moralmente» lo que considera «pretextos» de Washington para una eventual agresión a Venezuela.

Otros aliados como China, Rusia y Bielorrusia también felicitaron a Maduro en la víspera de su cumpleaños y aprovecharon para manifestar su apoyo a Venezuela, según misivas compartidas este sábado por el ministro de Exteriores venezolano.

El presidente de China, Xi Jinping, dijo que seguirá apoyando a Venezuela a «salvaguardar su soberanía y seguridad nacional» y rechazó las «injerencias» de «fuerzas externas» en los asuntos internos del país suramericano «bajo cualquier pretexto».

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, ratificó su compromiso con el país suramericano en su relación estratégica, mientras que el mandatario de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, rechazó «cualquier acción agresiva en contra de una Venezuela independiente».

Estos pronunciamientos se dan en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Maduro considera como un intento para sacarlo del poder.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. emitió este viernes un aviso instando a los vuelos comerciales a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa en la región», aviso que coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno de Maduro.

La FAA emitió una comunicación en la que advirtió «sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía», que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe sur y oriental.EFE

