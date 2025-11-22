Cuba critica el uso del argumento de combatir al narcotráfico para «agredir» a Venezuela

2 minutos

La Habana, 22 nov (EFE).- El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, criticó este sábado que Estados Unidos use el argumento de combatir el narcotráfico para “agredir” a Venezuela, en medio del despliegue militar ordenado por la Casa Blanca en el Caribe.

“El combate al flagelo (narcotráfico) es legítimo y necesario, pero no lo es el uso de ese problema para agredir a una nación soberana de esta región”, indicó en redes sociales el canciller cubano.

Bajo el argumento de combatir al narcotráfico, Estados Unidos mantiene desde agosto un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela. Además, vinculó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el Cártel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al narcotráfico.

En ese contexto, el titular cubano señaló esta jornada que “en EE.UU. se realiza el lavado de enormes activos financieros originados en el narcotráfico”.

“La industria de guerra y producción de armas de diversos tamaños, calibre y poder de fuego y su fácil comercialización en los propios EE.UU. es lo que surte la maquinaria mortífera de las organizaciones criminales que participan en el narcotráfico”, agregó.

El jefe de la diplomacia cubana afirmó que “resulta necesario recordarles a los políticos estadounidenses que América Latina y el Caribe no son el “patio trasero” de EE.UU.”.

“También deben recordarse verdades bien conocidas. Es el inmenso y creciente consumo de drogas diversas en ese país lo que dinamiza el comercio y provoca la producción y eventual importación de narcóticos en cantidades descomunales”, sostuvo.

Cuba, aliada histórica de Venezuela, ha alertado desde el inicio de las tensiones que “no puede aceptarse legal o moralmente” lo que considera “pretextos” de Washington para una eventual agresión militar a Venezuela. EFE

