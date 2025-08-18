Cuba critica la presencia del ejército de EE.UU. en el sur del mar Caribe

2 minutos

La Habana, 18 ago (EFE).- El Gobierno cubano denunció este lunes la presencia de «fuerzas militares navales y aéreas» de Estados Unidos en el sur del mar Caribe y negó que el despliegue sea una maniobra para luchar contra los carteles de la droga.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, escribió en redes sociales que los movimientos del ejército estadounidense en el Caribe responden a la «corrupta agenda» del secretario de Estado, Marco Rubio, y exigió que se respete a la región como «zona de paz».

«Denunciamos la presencia de fuerzas militares navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del Caribe que, bajo falsos pretextos, responden a corrupta agenda del Secretario de Estado. América Latina y el Caribe debe ser respetada como Zona de Paz», afirmó.

Según desveló la semana pasada la cadena de televisión estadounidense CNN, Estados Unidos ha comenzado a desplegar a 4.000 agentes -principalmente infantes de Marina- en las aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico, además de reforzar su presencia en la región con aviones, barcos y lanzamisiles.

Los medios asignados a esta misión de vigilancia incluyen un submarino nuclear, aviones de reconocimiento P8 Poseidon, varios destructores y un barco de guerra equipado con misiles.

Hace unos meses se hizo pública una carta del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la que se interpretaban de un modo amplio las tradicionales competencias del ejército de Estados Unidos para incluir otras misiones.

Hegseth aseguraba que el ejército tiene por tarea defender la patria, y eso incluye «sellar las fronteras, repeler toda forma de invasión, incluida la inmigración masiva, el tráfico de drogas, el contrabando de seres humanos y otras actividades criminales».

Los jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) firmaron en 2014 una proclama en la que declararon su región «zona de paz». EFE

