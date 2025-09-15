The Swiss voice in the world since 1935

Cuba critica los planes israelíes para construir asentamientos en territorio palestino

La Habana, 15 sep (EFE).- El Gobierno cubano criticó los nuevos planes de construcción de asentamientos israelíes en territorio palestino y lo tachó de «intento desesperado» de impedir la creación de Palestina.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró en redes sociales que la expansión del asentamiento de Maale Adumim planeado por el Gobierno israelí alrededor de Jerusalén Este «busca redibujar la geografía de Palestina».

«Denunciamos los actuales planes de expansión de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos de Cisjordania y Jerusalén Oriental», escribió.

A su juicio, «Israel busca redibujar la geografía de Palestina, en un intento desesperado de entorpecer la creación de un Estado palestino independiente».

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, participó la semana pasada en la ceremonia por la ampliación del asentamiento israelí en Cisjordania de Maale Adumim y aseguró que su extensión cumple la visión de que «no habrá un Estado palestino».

La aprobación de la construcción de más de 3.000 viviendas en el terreno E1 fue muy criticada por las autoridades palestinas y distintas organizaciones pro derechos humanos, ya que el crecimiento de Maale Adumim aísla el este de Jerusalén aún más del resto de Cisjordania al envolverlo con el enorme asentamiento.

De esta forma Maale Adumim interrumpirá aún más la continuidad norte sur de Cisjordania, dificultando la unidad territorial de este enclave palestino y afianzando la ocupación israelí en él.

Toda la presencia israelí en Cisjordania es ilegal según la Corte Internacional de Justicia, que apeló a Israel a evacuar a sus colonos de este territorio, desmantelar sus asentamientos, garantizar el retorno de los palestinos y eliminar el muro con el que aísla el enclave. EFE

