Cuba declara duelo oficial por el fallecimiento del vice primer ministro Ramiro Valdés

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La Habana, 22 jun (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel declaró 18 horas de duelo oficial durante el próximo martes por el fallecimiento del vice primer ministro Ramiro Valdés Menéndez, una de las figuras históricas de la revolución de la isla, informaron este lunes medios oficiales.

El duelo comenzará a las 06:00 hora local (10:00 GMT) del 23 de junio y finalizará a las 12 de la noche (04:00 GMT) del propio día, según detalla el decreto oficial publicado en la web Cubadebate.

Además establece que durante este periodo de vigencia del duelo oficial, la bandera cubana se izará a media asta en los edificios públicos e instituciones militares.

El Gobierno cubano informó el pasado domingo el deceso de Ramiro Valdés, en La Habana a los 94 años, mediante un comunicado en el que destacó su «brillante y extraordinaria hoja de servicios a la Patria» y como «merecedor del respeto y la admiración del pueblo de Cuba por su entrega y probada lealtad a la causa revolucionaria».

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, expresó en un mensaje de condolencias que «la partida física del Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, duele profundamente, como la de un padre».

«Así lo quise y respeté siempre. Así recordaré su apoyo y consejos, su discreta colaboración y ejemplar consagración al servicio de la Patria», escribió Díaz-Canel en la red social X.

Además resaltó que «cada acto de la vida del Comandante estuvo signado por su fidelidad absoluta al liderazgo de Fidel y Raúl Castro, a sus compañeros de lucha y al Programa del Moncada, cuya esencia justiciera defendió, desde el asalto a la fortaleza de la dictadura en 1953 hasta el último aliento de su ejemplar vida este Día de los Padres».

Ramiro Valdés era uno de los últimos representantes de la denominada generación histórica de la revolución de la isla y del estrecho círculo que, con Fidel Castro al frente, tomó el poder en 1959 e implantó un sistema socialista de corte soviético en Cuba.

Junto a Fidel Castro (1926-2016) participó en el asalto al cuartel Moncada (1953), en la expedición del yate Granma (1956), y en la guerrilla de la Sierra Maestra, donde se convirtió en el segundo jefe de la columna del argentino Ernesto ‘Che’ Guevara (1928-1967).

Tenía el título de Héroe de la República de Cuba y ocupó los altos cargos de ministro del Interior, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, vice primer ministro del sector de la Construcción, ministro de la Informática y las Comunicaciones y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Además era miembro fundador del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) y de su Buró Político (alta dirección).

Al recordar su trayectoria, los medios estatales han resaltado que cumplió importantes misiones de carácter oficial, político y económico, entre ellas, la búsqueda, ubicación, exhumación y traslado a Cuba de los restos del ‘Che’ Guevara y sus compañeros en la guerrilla de Bolivia. EFE

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