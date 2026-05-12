Cuba deja de fijar los precios minoristas para el combustible por motivos económicos

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La Habana, 12 may (EFE).- El Gobierno cubano anunció este martes que va a poner fin a los precios minoristas fijos para el combustible, alegando motivos económicos, y agregó que la formación de precios se basará a partir de ahora en los costes de cada operación.

El Ministerio de Finanzas y Precios aseguró en un comunicado que «en las presentes condiciones», con las últimas dos órdenes ejecutivas de EE.UU. contra Cuba, «no se puede sostener económicamente» un «precio fijo para la venta de combustibles».

«A partir del próximo viernes 15 de mayo, a las 00.00 horas, los precios de venta en divisas de los combustibles se actualizarán, hacia el alza o la baja, de acuerdo con los costos reales de cada operación específica», explicó la nota. EFE

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