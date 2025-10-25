Cuba denuncia el despliegue del portaaviones estadounidense USS Gerald Ford en el Caribe

La Habana, 25 oct (EFE).- El Gobierno cubano denunció este sábado la decisión de Estados Unidos de desplegar en el Caribe el portaaviones USS Gerald Ford, considerando que representa un «grave peligro» y una «enorme amenaza de agresión militar» contra su aliada Venezuela.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró en redes sociales que este movimiento militar responde al «falso pretexto de combatir el narcotráfico» de Suramérica a Norteamérica dentro de la batalla contra el tráfico de drogas.

«Denunciamos el despliegue de un grupo de ataque de portaaviones en el Mar Caribe, bajo el falso pretexto de combatir el narcotráfico en esta región. Constituye un grave peligro para la Zona de paz en América Latina y el Caribe, y una enorme amenaza de agresión militar contra Venezuela», argumentó Rodríguez.

El Pentágono anunció este viernes el despliegue en el mar Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, en medio de la tensión con Venezuela por los ataques militares contra lanchas al parecer cargadas con drogas.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, instruyó el envió del portaaviones y de su grupo de ataque al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos «en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales», explicó en un comunicado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

Según el vocero, este despliegue «reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense».

El Gerald Ford y su grupo de ataque se unen al contingente desplegado desde el verano en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, que incluye tres buques de asalto y transporte anfibio, aviones de combate F-35B, aviones de patrulla P-8 y drones MQ-9, que operan desde una base en Puerto Rico.

Durante las últimas semanas, la Administración de Donald Trump ha destruido una decena de embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, matando a varias personas, cerca de Venezuela y Colombia, lo que ha disparado la tensión con esos países, que denuncian ejecuciones extrajudiciales.

La tensión es especialmente elevada con Venezuela, puesto que Trump ha ordenado a la CIA llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de ese país mientras el Gobierno de Nicolás Maduro denuncia que Estados Unidos pretende atacar en territorio venezolano. EFE

