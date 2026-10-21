Cuba denuncia “presiones extremas” de EE.UU. para cambiar votos en la ONU sobre el embargo

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La Habana, 21 oct (EFE).- El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este miércoles las «presiones extremas e inéditas» de «coerción y chantaje» de EE.UU. a varios países miembros de la ONU para cambiar los votos en el debate de la Asamblea General sobre el embargo de Washington a la isla.

Rodríguez señaló durante una conferencia de prensa que la Administración del presidente Donald Trump ha estado aplicando «un conjunto de métodos de verdadera política de coerción y chantaje» a varios países si votan el próximo día 28 a favor del proyecto de resolución cubano que condena el embargo.

Señaló en concreto amenazas de «aranceles punitivos, de poner fin a programas de colaboración, de interferir en proceso electorales, de alentar derrocamientos, de desestabilizar políticamente esos países o de aplicar sanciones secundarias, así como la negación de visas a los funcionarios de gobierno y a los familiares».

El responsable de la diplomacia cubana mostró documentos difundidos por el Departamento de Estado estadounidense que invitaban a eventos con delegaciones Washington en la sede de Naciones Unidas para «obligar a un grupo de países a cambiar su posición sobre el embargo».

«El Departamento de Estado ha llegado al colmo de la ridiculez porque es un reconocimiento de las intensas acciones ,llegando a pedir a ciertos países que tienen un voto tradicional por décadas pidiéndole que abandonen la sala o se abstengan», puntualizó Rodríguez al mostrar un video del representante estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, haciendo esa solicitud.

También señaló que «es sorprendente que EEUU esté utilizando a un país latinoamericano como testaferro para obligar a un grupo de países a cambiar su posición sobre el embargo», aunque no especificó a qué país se refería.

Rodríguez detalló que en el debate en ONU, previsto los próximos días 27 y 28, por primera vez la Asamblea General también se va a “pronunciar mediante una resolución» al bloqueo energético impuesto por Washington desde enero, que cortó todas las importaciones de combustible a la isla.

«Ningún pretexto relacionado con el objetivo pertinaz de EEUU que es un cambio político en Cuba ni ninguna diferencia política entre gobiernos», justifica estas acciones, insistió.

«¿Permitirán los estados soberanos del plantea que las leyes norteamericanos se apliquen en sus territorios o que la jurisdicción de las cortes estadounidenses se apliquen en sus países?, preguntó el canciller cubano, quien añadió que en el debate de la próxima semana «nadie podrá lavarse las manos”, afirmó. EFE

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