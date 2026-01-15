Cuba despide a los 32 militares muertos en Venezuela: «EE.UU. ha tirado todo por el piso»

La Habana, 15 ene (EFE).- Frente a la fila de los pequeños féretros, cubiertos por banderas cubanas y acompañados por las fotografías de los fallecidos, un par de hombres se abraza y llora desconsoladamente.

Miles de cubanos comenzaron desde la mañana de este jueves a despedir a los 32 militares que murieron durante los ataques de Estados Unidos a Venezuela que culminaron con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro.

Tras llegar alrededor de las 7:00 hora local (11:00 GMT) al aeropuerto internacional José Martí de La Habana, las 32 cajas mortuorias culminaron, dos horas después de su arribo, un recorrido en vehículos militares hasta el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar).

En las calles, largas filas de habaneros siguieron, incluso bajo una fuerte lluvia, el trayecto con aplausos el ondeo de banderitas. Aunque la presencia mayoritaria era de cubanos uniformados con el tradicional verde olivo del Ejército isleño, sobre todo en las cercanías del Minfar.

Por momentos, el ambiente es más de coraje nacionalista y reivindicación política que de tristeza o luto.

Entre los pocos civiles está Juan Alexis Valdés: «Estados Unidos ha tirado todo por el piso. Lo que ha hecho (el presidente Donald Trump) es pisotear la dignidad humana. Pero, también, el ataque realmente lo que ha hecho es crear una efervescencia», cuenta a EFE.

El discurso de denuncia también lo hizo suyo el ministro del Interior cubano, Lázaro Alberto Álvarez Casas, quien aseguró en el aeropuerto capitalino que «Cuba no claudica, aunque para defender la dignidad tenga que pagar un alto precio».

En la sede del Minfar, sin embargo, también había cierta incredulidad por la agresión estadounidense.

Rafael Gómez, otro de los civiles que destacaba entre la fila de militares, se sinceró con EFE: «Por mucho que te prepares, no estás listo para escuchar una noticia con estas características».

Marcha oficialista

Ésta es la primera de dos jornadas en las que el Ejecutivo de la isla se volcará de lleno en sus denuncias contra el operativo de Washington en Venezuela y la captura de Maduro, a la que ha calificado en distintas ocasiones como un «secuestro».

El viernes, el Gobierno encabezará una manifestación en la Tribuna Antiimperialista, una plaza ubicada frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana y que el oficialismo cubano utiliza como sede para actos de reafirmación y denuncia.

Tras concentrarse en la tribuna se dará inicio a una «marcha del pueblo combativo», recuperando una iniciativa ideada en los años 80 por el entonces presidente cubano, Fidel Castro, y que se ha empleado en escasas ocasiones desde entonces.

La última marcha del pueblo combatiente tuvo lugar en diciembre de 2024, en respuesta a la victoria del presidente estadounidense, Donald Trump. Fue la primera en décadas.

El Gobierno de la isla, aliado político del chavismo, ha endurecido su discurso contra Washington tras los ataques en Venezuela. En especial tras confirmar la muerte de 32 «combatientes» cubanos durante el operativo.

Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.

Un informe de 2022 de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (FFMV, por sus siglas en inglés) concluyó, tras analizar «acuerdos escritos confidenciales» entre Caracas y La Habana, que esta colaboración se remontaba a 2006.

Trump advirtió el domingo a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela, al señalar que la isla ha estado «viviendo durante años» gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de «servicios de seguridad» para los «dos últimos dictadores», en referencia a Maduro y su predecesor, Hugo Chávez. EFE

