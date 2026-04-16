Cuba despide al destacado pintor y grabador Choco, dueño de una obra renovadora

3 minutos

La Habana, 16 abr (EFE).- El destacado pintor y grabador cubano Eduardo Roca Salazar, conocido con el nombre artístico Choco, falleció este jueves en La Habana, dejando para la posteridad una obra renovadora que trascendió las fronteras de la isla y una extensa labor docente que desarrolló tanto en Cuba como en el extranjero.

Choco, nacido en 1949, fue reconocido con el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2017, por su valioso aporte al desarrollo de las artes visuales.

En su obra destacan el peculiar uso de la colagrafía (una técnica de grabado aditiva, conocida también como «collage impreso», donde se crea una matriz pegando materiales texturizados sobre un soporte rígido como cartón o madera), y sus representaciones de la cultura afrocubana incluyendo la santería, con una técnica que combina texturas y colores intensos.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, escribió en redes sociales que es «un día triste para la cultura cubana». «Se ha ido un imprescindible: el maestro y notable creador de inconfundible estilo, el ingenioso experimentador que elevó la colagrafía a un primer plano en la exigente plástica cubana y honró con colores únicos a los ancestros africanos».

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, Roca tiene parte de su obra expuesta en el Museo de Bellas Artes de La Habana; el Museo de África en Chicago (EE.UU.), el Museo de la Estampa en México, el de Kochi en Japón, la Fundación Miró de Palma de Mallorca (España) y Ludwig, de Alemania, y en instituciones culturales de Suecia y Colombia.

Con más de treinta exposiciones personales y también colectivas, sus trabajos recorrieron entre 1976 y 2019 galerías de México, Ecuador, Ginebra (Suiza), Nueva York, Boston, San Francisco, Nueva Jersey y Miami (EE.UU.), Roma (Italia), Londres (Inglaterra), París (Francia), Chile, República Dominicana, Líbano, Egipto y Grecia, entre otros países.

Roca destacó como docente al impartir cursos de pintura y grabado en universidades, cátedras y escuelas como prestigiosa Academia San Alejandro y la Escuela Nacional de Arte, de La Habana, España, Francia y Estados Unidos.

A lo largo de su trayectoria recibió galardones como el Premio de Grabado en el Salón Nacional Juvenil de Artes Plásticas de La Habana en 1977; la Medalla de Honor Salón de Gráfica de Bulgaria en 1981; el Gran Premio IV Trienal Instituto de Grabado, en Japón, en 2000; Primer Premio en Pequeño Formato de Grabado. Concurso de Orense, Galicia, España, y la Orden por la Cultura Nacional 1999, en Cuba.

El Consejo Nacional de las Artes Plásticas, el Museo Nacional de Bellas Artes y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) avalaron su trayectoria, considerada un referente y una figura relevante de la cultura cubana contemporánea. EFE

rmo/jpm/seo

(foto)