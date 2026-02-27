Cuba dice que EEUU está dispuesto a «cooperar» en la investigación sobre la lancha interceptada

La Habana afirmó este jueves que Washington está dispuesto a colaborar en la investigación sobre el enfrentamiento entre guardacostas cubanos y una lancha proveniente de Estados Unidos que dejó cuatro muertos, al tiempo que prometió defenderse de cualquier «agresión terrorista».

Cuba denunció el miércoles que diez personas armadas fueron interceptadas en sus aguas territoriales cuando intentaban infiltrarse en la isla «con fines terroristas», en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos.

«Las autoridades del gobierno estadounidense se han mostrado dispuestas a cooperar para esclarecer estos lamentables hechos», declaró a la prensa el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío.

En ese sentido, precisó que La Habana «ha mantenido comunicación con (…) el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas» de Estados Unidos.

Más temprano, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró que la isla se defenderá ante cualquier agresión.

«Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional», escribió en X Díaz-Canel.

Además de los cuatro fallecidos, otros seis ocupantes de la lancha con matrícula estadounidense resultaron heridos tras haber sido interceptados por guardafronteras cubanos a una milla náutica del cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara (centro).

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo el miércoles que Estados Unidos investiga esos hechos, en los cuales descartó cualquier implicación de Washington.

Las tensiones entre Washington y La Habana se han intensificado en las últimas semanas, en medio del embargo petrolero impuesto por el presidente Donald Trump.

Según las autoridades cubanas, el grupo a bordo de la lancha con matrícula de Florida tenía en su poder fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de fabricación casera, chalecos antibalas y ropa de camuflaje.

De Cossío divulgó una lista de los diez tripulantes de la embarcación.

Según La Habana, todos son «cubanos residentes en Estados Unidos», varios con antecedentes delictivos, incluidos dos buscados por presunto vínculo con «actos de terrorismo», que resultaron heridos. Además, fue arrestado en la isla otro cubano enviado desde ese país para apoyar la operación, quien confesó «sus acciones».

Al menos dos de los pasajeros de la lancha tienen ciudadanía estadounidense, declaró el jueves a la AFP un alto funcionario de Estados Unidos.

De esas dos personas «una ha fallecido y la otra está herida», precisó la fuente bajo anonimato y añadió que «el propietario de la embarcación declaró que esta había sido robada por un empleado».

Michel Ortega Casanova, uno de los cuatro fallecidos, quería «ir a combatir» a Cuba y ver «si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba», dijo este jueves a la AFP Wilfredo Beyra, un compañero de militancia política de Ortega.

El objetivo de Ortega «era ir a combatir contra una narcotiranía criminal y asesina, ver si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba y los apoyaba», añadió por teléfono Beyra, responsable en Tampa del Partido Republicano de Cuba, organización opositora con sede en Florida a la que pertenecía el fallecido.

Según Beyra, en Florida hay varios grupos que «manifiestan abiertamente que están dispuestos (…) a luchar por la libertad de su patria».

Las infiltraciones de comandos armados desde el sur de Florida para realizar atentados en Cuba fueron frecuentes en las primeras décadas tras el triunfo de la revolución en 1959, así como el secuestro de pescadores cubanos y atentados a diplomáticos y sedes diplomáticas de la isla en el exterior.

Washington no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en Cuba y aplica una política de máxima presión, invocando la «amenaza excepcional» que supondría la isla, a solo 150 km de las costas de Florida, para su seguridad nacional.

El coordinador de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, alertó el jueves sobre la crisis humanitaria que «se agrava día a día» en la isla.

«Lo que estamos viendo sobre el terreno no es una escasez temporal, es un choque energético más sistémico que se está convirtiendo en el principal factor de multiplicación de los riesgos humanitarios», advirtió Pichón.

